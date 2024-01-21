Українців змушують переплачувати за товари в супермаркеті: розкрита схема

Щоб отримати більший прибуток супермаркети та магазини часто проводять невелике “шахрайство” з вартістю товарів. Один із варіантів — не віддавати клієнтам всю решту. При цьому покупець цього навіть не помічає, адже в більшості випадків мова йде лише про кілька копійок.

Як працює схема?

Ця схема обману працює за схемою округлення. Таким чином:

суму, що менше ніж 5 копійок мають “пробачити” покупцеві;

більше копійок магазин може залишити собі.

Спеціалісти пояснили, що магазини спеціально встановлюють ціни так, що всі округлення були не на користь покупця. Для прикладу, при ціні 9,96, 9,97, 9,98 та 9,99 ви все одно заплатити магазин 10 гривень. Це здається незначним, але якщо за день через магазин пройде тисяча покупців, то прибуток може бути значним.

Як не дати себе обманути

Щоб не стати жертвою схеми супермаркетів варто розраховуватися банківською карткою. В такому разі правила округлення не діятимуть.

Коли потрібно скаржитися на дії касирів

Іноді касири можуть відмовитися приймати ті чи інші банкноти або монети. Вони наполягають на тому, що їм нічим давати решту. Однак такі дії є порушенням законодавства про захист прав споживачів, а тому слід скаржитися.

Експерти “Захисту прав споживачів” пояснюють, що касири повинні приймати у покупців банкноти та монети всіх номіналів. Крім того, в їх обов’язки входить стеження за тим, щоб в касі було достатньо грошей для решти.

При цьому наполегливе вимагання певної суми або примус розміняти гроші в іншому місці — це перекладання обов’язків на покупця. В такому разі покупець повинен скаржитися адміністрації супермаркету.

Експерти наголошують, що проблема “у мене немає решти” — це проблема касира, а не ваша. В такому разі потрібно звертатися до адміністрації та скаржитися на дії касира.