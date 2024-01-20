Звонки будут бесплатными: в Киевстар сообщили замечательную новость

В Киевстар сообщили хорошую новость для абонентов. Для тех, кто находится в роуминге, смогут пользоваться бесплатными звонками на линию Киевстар.

Детали

Абоненты, находящиеся в роуминге, смогут пользоваться бесплатными звонками на линию Киевстар. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

В компании сообщили, что теперь звонки на номер +38 067 466 04 66 стали бесплатными для пользователей, которые находятся в роуминге в странах первой и второй зоны.

В других странах, как и раньше, можно использовать справки Киевстар в роуминге или чаты в официальных мессенджерах Киевстар. Отметим следующее:

первая зона – это ближнее зарубежье, Европа, Северная Америка и курортные страны ближнего востока – Турция и Египет.

вторая зона – большинство стран Южной Америки, Австралия, Китай, ЮАР и Монголия.

третья зона (неофициальная) – страны, которые не попали в первые две группы. В основном это страны восточной Азии и Африканской республики.

Несмотря на сохранение услуги “Роуминг как дома” в 27 странах Европы, повышение тарифов со стороны международных партнеров скажется на цене сервисов.

Новые тарифы для абонентов включают исходящие звонки на номера Украины и страны пребывания. Их стоимость будет составлять 50 грн за минуту. Та же стоимость будет действовать и для входящих звонков. Отправка СМС будет стоить 8 грн за сообщение, а интернет — 6 грн за каждые 50 Кб.

Изменения также коснутся тарифов в рамках “Суперсил Роуминг”, пакетов “Идеальный, Простой и Комфортный роуминг”, а также “IoT Роуминг”.

В то же время некоторые пользователи жалуются не только на повышение стоимости, но и на низкое качество связи. В то же время в Киевстар уверяют, что работают над улучшением ситуации. Напомним, что в этом месяце истекает срок бесплатного пакета в рамках тарифа, который предоставляли в качестве компенсации за отсутствие связи после кибератаки.