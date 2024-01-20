Дзвінки будуть безкоштовними: в Київстар повідомили чудову новину

В Київстар повідомили добру новину для абонентів. Для тих, хто перебуває в роумінгу, зможуть користуватися безкоштовними дзвінками на лінію Київстар.

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Абоненти, що перебувають у роумінгу, зможуть користуватися безкоштовними дзвінками на лінію Київстар. Про це повідомили в пресслужбі мобільного оператора.

В компанії повідомили, що тепер дзвінки на номер +38 067 466 04 66 стали безкоштовними для користувачів, які знаходяться в роумінгу в країнах першої та другої зони.

В інших країнах, як і раніше, можна використовувати довідки Київстар у роумінгу або чати в офіційних месенджерах Київстар. Зазначимо наступне:

перша зона — це ближнє закордоння, Європа, Північна Америка та курортні країни близького сходу — Туреччина та Єгипет.

друга зона — більшість країн Південної Америки, Австралія, Китай, ПАР та Монголія.

третя зона (неофіційна) — країни, які не потрапили в перші дві групи. В основному це країни східної Азії та Африканської республіки.

Попри збереження послуги “Роумінг як вдома” у 27 країнах Європи, підвищення тарифів з боку міжнародних партнерів позначиться на ціні сервісів.

Нові тарифи для абонентів включають вихідні дзвінки на номери України та країни перебування. Їх вартість становитиме 50 грн за хвилину. Та сама вартість діятиме і для вхідних дзвінків. Відправа СМС коштуватиме 8 грн за повідомлення, а інтернет — 6 грн за кожні 50 Кб.

Зміни тако торкнуться тарифів в рамках “Суперсил Роумінг”, пакетів “Ідеальний, Простий та Комфортний роумінг”, а також “IoT Роумінг”.

Водночас деякі користувачі скаржаться не тільки на підвищення вартості, але й на низьку якість зв’язку. Водночас в Київстар запевняють, що працюють над покращенням ситуації. Нагадаємо, що цього місяця спливає термін безоплатного пакета в рамках тарифу, який надавали як компенсацію за відсутність зв’язку після кібератаки на оператора.