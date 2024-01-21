Додатковий тариф і оплата доставки газу за новими розрахунками: на українців чекає ряд змін

З січня українці отримали оновлені тарифи за доставку газу. Все тому, що цей тариф розраховується щороку, враховуючи весь спожитий газ за минулий рік. Якщо у 2023 ви спожили більше ніж у 2022 році, то весь 2024 рік сплачуватимете більшу суму ніж платили минулого року. І відповідно навпаки. Також українців турбує питання, чому у деяких регіонах цей тариф реально коштує копійки, тоді як в інших досягає кількох гривень за кубометр. Експерти пояснили, як саме ведуть розрахунки.

Все залежить від кількості споживачів, які проживають у будинку

Вартість доставки газу в Україні коливається від 0,38 до 2,39 за кубометр. Найменшу суму платять мешканці столиці, адже це густонаселене місто і відповідно всі витрати на обслуговування газорозподільних мереж розподіляються між багатьма людьми. Водночас якщо мова про невелике містечко чи навіть село, то там тариф буде більшим, через те, що споживачів менше, а систему обслуговувати потрібно.

До слова, сплачують цей тариф навіть ті люди, які не користуються газом зовсім, наприклад, повністю перейшли на електроенергію. Їм платіжки приходитимуть до тих пір, поки вони не від’єднаються від загальної труби. Щоб це зробити потрібно написати спеціальну заяву і викликати спеціалістів, які все правильно оформлять.

Додався ще один, третій тариф

Ну і з нового року, українці будуть сплачувати ще один, третій тариф за газ, який йтиме на обслуговування внутрішньо будинкових систем. Він також розраховуватиметься індивідуально для кожного житлового будинку. Ціна, яку доведеться заплатити кожній квартирі розраховуватимуть враховуючи кількість цих квартир у будинку, а також стан внутрішньо будинкових систем. Відтак, на одній і тій самій вулиці мешканці різних будинків можуть заплатити кардинально різні суми. На одну квартиру може припасти платіж розміром у 30-40 гривень, тоді як на іншу майже в 1000 гривень. Щоправда, цей платіж разовий (раз на рік). І оплачувати його можна або відразу або ж щомісяця по частинах.