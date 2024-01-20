Крупный украинский банк изменил правила переводов между картами

Еще один банк Украины – на этот раз ПУМБ сообщил об увеличении лимитов на карточные переводы. Ранее об этом сообщили другие популярные украинские банки.

Что конкретно изменится для клиентов банка

На днях пресс-служба ПУМБ банка сообщила об увеличении лимитов на переводы между картами. Что изменилось:

При пополнении карты другого клиента того же банка лимиты на сумму пополнения не будут действовать. Однако за сутки нельзя перевести более 89 999 гривен.

При переводе средств на карту другого банка, если по такому переводу ПУМБ банк имеет данные получателя, тоже не будут действовать ограничения на переводы. Однако за сутки можно перевести не более 89 999 гривен. Если же ПУМБ банк не имеет полных данных получателя, то лимит на одну транзакцию останется без изменений. То есть сумма перевода не должна превышать 29 999 гривен на один перевод. Количество транзакций в сутки не ограничено, но не более 89 999 гривен в сутки.

Переводы между собственными картами или счетами в мобильном приложении или в веб-версии ПУМБ Online также не будут действовать никакие лимиты – ни суточные, ни на один перевод.

Будут ли блокировать банковские счета уклонистов

До недавнего времени велись дискуссии об ограничении доступа к банковским счетам лиц, уклоняющихся от мобилизации. В правительстве рассматривали такую возможность и утверждали, что технически реализовать это вполне возможно. Однако эксперты и сами банки выступили против, ведь это приведет к массовому снятию средств и переходу на наличные. Таким образом можно полностью разрушить банковскую систему Украины.

Поэтому, с большой вероятностью, такое решение не примут. Однако это не значит, что уклонисты могут спать спокойно. Во многих областях Украины уже создали мобильные группы из представителей ТЦК, которые будут “охотиться” на лиц, избегающих призыва.