Великий український банк змінив правила переказів між картами

Ще один банк України — на цей раз ПУМБ повідомив про збільшення лімітів на карткові перекази. Раніше про це повідомили інші популярні українські банки.

Що конкретно зміниться для клієнтів банку

Днями пресслужба ПУМБ банку повідомила про збільшення лімітів на перекази між картками. Що змінилося:

При поповненні картки іншого клієнта того ж банку ліміти на суму поповнення не діятимуть. Однак за добу не можна переказати більше ніж 89 999 гривень.

При переказі коштів на картку іншого банку, якщо за таким переказом ПУМБ банк має дані отримувача, теж не діятимуть обмеження на перекази. Однак за добу можна переказати не більше 89 999 гривень. Якщо ж ПУМБ банк не має повних даних отримувача, то ліміт на одну транзакцію залишиться без змін. Тобто сума переказу не має перевищувати 29 999 гривень на один переказ. Кількість транзакцій за добу не обмежена, але не більш 89 999 гривень на добу.

Перекази між власними картками або рахунками в мобільному додатку або в веб-версії ПУМБ Online також не будуть діяти жодні ліміти — ні добові, ні на один переказ.

Чи будуть блокувати банківські рахунки ухилянтів

Донедавна точилися дискусії щодо обмеження доступу до банківських рахунку осіб, які ухиляються від мобілізації. В уряді розглядали таку можливість та стверджували, що технічно реалізувати це цілком можливо. Однак експерти та самі банки виступили проти, адже це призведе до масового зняття коштів і переходу на готівку. Таким чином можна повністю зруйнувати банківську систему України.

Тож, з великою ймовірністю, таке рішення не ухвалять. Однак це не означає, що ухилянти можуть спати спокійно. В багатьох областях України вже створили мобільні групи з представників ТЦК, які будуть “полювати” на осіб, які уникають призову.