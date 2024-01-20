Стало известно, введут ли 18% налога на переводы средств с карты на карту

Последние несколько недель в сети распространяется информация, что все переводы, которые сделают украинцы будут облагаться налогом. Ставка налога при этом должна составлять 18%. Конечно, это вызвало бурю негативных эмоций среди населения, поэтому представители власти поспешили прояснить ситуацию.

Эта информация является ошибкой

Именно так заявил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев. Он отметил, что человек, распространивший такую информацию просто ошибся. Или же не до конца прочел Национальную стратегию доходов.

“Человек не читал Национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, опубликованный в декабре 2023 года. Но захотела собрать много лайков, не в своем уме, решив запостить такую провокацию. Возможно, я даже не исключаю, что кто-то попросил этого человека это сделать, чтобы расшатать ситуацию в стране”, – заявил Гетьманцев.

Также он добавил, что людям нужно немного трезвее оценивать ситуацию. Мол, должна была бы насторожить ставка налога. 18% – это просто абсурд. Если бы такой налог ввели, это стало бы крахом для экономики.

Что будет на самом деле?

На деле в Национальной стратегии доходов говорится, что налоговая получит доступ к банковской информации украинцев.

“Контролирующим органам будет предоставлена возможность усилить контроль за доходами и расходами физических лиц путем предоставления контролирующим органам доступа к банковской информации о движении средств на счетах налогоплательщиков“, – говорится в документе.

Кроме этого в Министерстве финансов отмечают, что речь не обо всех доходах, поступающих на карты граждан. Речь идет о тех, которые могут заинтересовать финансовый мониторинг. То есть переводы на большие суммы (свыше 400 000 гривен), операции с криптовалютой и т.д.

“Фраза о требованиях “налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности”, отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV редакции Налогового кодекса Украины)“, — пояснили в ведомстве.