Стало відомо, чи запровадять 18% податку на перекази коштів з картки на картку

Останні кілька тижнів в мережі поширюється інформація, що всі перекази, які здійснюватимуть українці будуть оподатковуватися. Ставка податку при цьому повинна складати аж 18%. Звісно це викликало бурю негативних емоцій серед населення, тож представники влади поквапились прояснити ситуацію.

Ця інформація є помилкою

Саме так заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він зазначив, що людина, яка розповсюдила таку інформацію просто помилилася. Або ж не до кінця прочитала Національну стратегію доходів.

“Людина не читала Національну стратегію доходів, це наш план стратегічний до 2030 року, який був опублікований у грудні 2023 року. Але захотіла зібрати явно лайки, не у своєму розумі, вирішивши запостити таку провокацію. Можливо, я навіть не виключаю, що хтось попросив цю людину це зробити, щоб розхитати ситуацію в країні, – заявив Гетьманцев.

Також він додав, що людям потрібно трішки тверезіше оцінювати ситуацію. Мовляв, мала б насторожити ставка податку. 18% – це просто абсурд. Якби такий податок ввели, то це стало б крахом для економіки.

Що буде насправді?

На ділі в Національній стратегії доходів йдеться про те, що податкова отримає доступ до банківської інформації українців.

“Контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізичних осіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків“, – йдеться у документі.

Окрім цього в Міністерстві фінансів наголошують, що мова не про всі доходи, які поступають на картки громадян. Мова про ті, які можуть зацікавити фінансовий моніторинг. Тобто перекази на великі суми (понад 400 000 гривень), операції з криптовалютою тощо.

“Фраза про вимоги “оподаткування доходів, отриманих поза підприємницькою діяльністю” відображає загальні принципи оподаткування, які вже й так існують у чинному податковому законодавстві (у розділі IV редакції Податкового кодексу України)“, – пояснили у відомстві.