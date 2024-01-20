Залишилося менше ніж 2 тижнів: що потрібно зробити частині українців

Для правильного нарахування в платіжках за опалення та гарячу воду потрібно не лише вчасно оплачувати рахунки, але й передати показники лічильника протягом певного часу.

Про те, як зробити це правильно, нагадали на сторінці “Київтеплоенерго” у Фейсбук.

Як передати показники лічильника тепла онлайн

Передати актуальні показники лічильника можна будь-яким зручним для вас способом.

Через особистий кабінет споживача на сайті Центру комунального сервісу.

За допомогою особистого кабінету на сайті “Київтеплоенерго”.

В додатку “Комуналка”.

Якщо ви не користуєтесь жодним з вищеперерахованих сервісів, то є інші способи передати показники. Один із найпопулярніших способів — телефонний дзвінок. Такий спосіб підійде тим, хто не користується електронними кабінетами, але з якихось причин не може передати інформацію особисто.

Як передати показники лічильника телефоном

Українцям пропонують надати показники лічильника на один із вказаних номерів:

телефон кол-центру (044) 247-40-40;

безкоштовно телефонна лінія 0 800 404 407;

додаткові стаціонарні номери сервісних центрів — 044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06.

Також передати показники можна через скриньку за адресою ЦКС (Центр комунального сервісу). Ще один зручний спосіб — передача інформації при оплаті послуг в банківських та фінансових установах. Передати показники потрібно з п’ятого числа і до кінця місяця.

Нагадаємо, що українцям почнуть відключать електроенергію за борги. Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Кабмін наголошував, що українців не каратимуть за несплату комуналки на час воєнного стану. Також обіцяли не підвищувати вартість тепла та газу, але вже по завершенню цього опалювального сезону ціни на комунальні послуги можуть переглянути. Хоча поки це лише припущення, мінімум до травня 2024 року ціни на комуналку залишаться незмінними.

Нагадаємо, що влітку минулого року ледь не вдвічі зросли тарифи на електроенергію. Зараз українці платять 2,64 за кВт замість 1,69 гривні за кВт при споживанні понад 250 кВт на місяць.