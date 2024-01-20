Осталось меньше 2 недель: что нужно сделать

Для правильного начисления в платежках за отопление и горячую воду нужно не только вовремя оплачивать счета, но и передать показания счетчика в течение определенного времени.

О том, как сделать это правильно, напомнили на странице “Киевтеплоэнерго” в Фейсбук.

Как передать показания счетчика тепла онлайн

Передать актуальные показатели счетчика можно любым удобным для вас способом.

Через личный кабинет потребителя на сайте Центра коммунального сервиса.

С помощью личного кабинета на сайте “Киевтеплоэнерго”.

В приложении “Коммуналка”.

Если вы не пользуетесь ни одним из вышеперечисленных сервисов, то есть другие способы передать показатели. Один из самых популярных способов – телефонный звонок. Такой способ подойдет тем, кто не пользуется электронными кабинетами, но по каким-то причинам не может передать информацию лично.

Как передать показания счетчика по телефону

Украинцам предлагают предоставить показатели счетчика на один из указанных номеров:

телефон колл-центра (044) 247-40-40;

бесплатно телефонная линия 0 800 404 407;

дополнительные стационарные номера сервисных центров – 044) 354-86-26; (044) 354-81-12; (044) 354-81-25; (044) 354-81-28; (044) 354-86-41; (044) 354-81-15; (044) 354-86-21; (044) 354-86-24; (044) 354-86-29; (044) 354-86-06.

Также передать показатели можно через ящик по адресу ЦКС (Центр коммунального сервиса). Еще один удобный способ – передача информации при оплате услуг в банковских и финансовых учреждениях. Передать показатели нужно с пятого числа и до конца месяца.

Напомним, что украинцам начнут отключать электроэнергию за долги. Напомним, что в начале полномасштабной войны Кабмин отмечал, что украинцев не будут наказывать за неуплату коммуналки на время военного положения. Также обещали не повышать стоимость тепла и газа, но уже по завершению этого отопительного сезона цены на коммунальные услуги могут пересмотреть. Хотя пока это лишь предположение, минимум до мая 2024 года цены на коммуналку останутся неизменными.

Напомним, что летом прошлого года в Украине повысили тарифы на электричество. Теперь украинцы платят 2,64 гривны за кВт, вместо 1,69 гривны за кВт при потреблении свыше 250 кВт в месяц.