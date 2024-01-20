В Україні зміниться вартість та вигляд сигарет: скільки тепер доведеться платити курцям?

Тютюнові вироби суттєво подорожчали протягом останніх двох років і у 2024 році зроблять ще один чималий стрибок в ціні. Пачка сигарет подорожчає в середньому на 8-12 гривень. Все залежить від класу тютюнових виробів. Також зміниться і їх зовнішній вигляд. Зокрема тепер більшу частину пачки має покривати інформація про шкоду куріння, опис діагнозів, які воно викликає тощо. Це, мовляв, загальноєвропейська практика, яку Україні потрібно переймати, особливо на шляху до інтеграції в ЄС.

Скільки коштуватимуть сигарети?

Вже зараз деякі сигарети подорожчали в середньому на 5 гривень. Однак це не кінцева їх вартість.

Все через те, що Україна зобов’язана щороку підвищувати акцизний збір на 20%. Все для того, аби поступово дійти до тої вартості сигарет, яка є в Європі. За попередніми прогнозами трапиться це у 2025 році. Наразі мінімальний акциз у ЄС близько 1,8 євро за пачку. Для прикладу, якщо порівнювати сигарети Camel Blue, то в Україні пачка коштує 105 гривень, а в Польщі майже 180 гривень.

У 2023 році Україна сплачувала акциз за упаковку в розмірі 41,9 гривні за пачку, а цьогоріч це буде вже 50,33 за пачку. Тобто подорожчання буде мінімум на 12-13 гривень.

Загалом ціна сигарет в Україні коливатиметься від 78 до 110 гривень. Звичайні українські сигарети коштуватимуть приблизно 78 гривень. Вироби середнього класу 94 гривні та преміумкласу по 110 гривень.

“Оскільки 7-річним планом уніфікації цільового рівня ціни на тютюнові вироби з державами Євросоюзу, передбаченого вимогами Директиви 2011/64/EU щодо мінімального акцизу на тютюнові вироби, не враховано процеси інфляції та девальвації, зокрема спричинені пандемією та військовим становищем, підвищення акцизу для своєчасного виконання стратегічного плану та своєчасного поповнення бюджету держави”, – зазначають експерти “Центру громадянського представництва Життя”.

Також, подорожчання сигарет в Україні повинно суттєво зменшити кількість контрабанди, яку щоденно намагаються перевозити до сусідніх країн.