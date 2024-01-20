В Украине изменится стоимость и вид сигарет: сколько теперь придется платить курильщикам?

Табачные изделия существенно подорожали за последние два года и в 2024 году сделают еще один немалый скачок в цене. Пачка сигарет подорожает в среднем на 8-12 гривен. Всё зависит от класса табачных изделий. Также изменится и их внешний вид. В частности, теперь большую часть пачки должна покрывать информация о вреде курения, описание диагнозов, которые оно вызывает. Это, мол, общеевропейская практика, которую Украине нужно перенимать, особенно по пути к интеграции в ЕС.

Сколько будут стоить сигареты?

Уже сейчас некоторые сигареты подорожали в среднем на пять гривен. Однако это не конечная их стоимость.

Все потому, что Украина обязана ежегодно повышать акцизный сбор на 20%. Все для того, чтобы постепенно дойти до стоимости сигарет, которая есть в Европе. По предварительным прогнозам произойдет это в 2025 году. В настоящее время минимальный акциз в ЕС около 1,8 евро за пачку.

Например, если сравнивать сигареты Camel Blue, то в Украине пачка стоит 105 гривен, а в Польше почти 180 гривен.

В 2023 году Украина платила акциз за упаковку в размере 41,9 гривны за пачку, а в этом году это будет уже 50,33 за пачку. То есть удорожание будет минимум на 12-13 гривен.

В целом, цена сигарет в Украине будет колебаться от 78 до 110 гривен. Обычные украинские сигареты будут стоить около 78 гривен. Изделия среднего класса 94 гривны и премиум-класс по 110 гривен.

“Поскольку 7-летним планом унификации целевого уровня цены на табачные изделия с государствами Евросоюза, предусмотренного требованиями Директивы 2011/64/EU по минимальному акцизу на табачные изделия, не учтены процессы инфляции и девальвации, в частности, вызванные пандемией и своевременным положением. Выполнение стратегического плана и своевременного пополнения бюджета государства“, – отмечают эксперты Центра гражданского представительства Жизни.

Также подорожание сигарет в Украине должно существенно уменьшить количество контрабанды, которую ежедневно пытаются перевозить в соседние страны.