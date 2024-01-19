Отменят ли переход на летнее время в 2024 году: появилось важное уточнение

Уже не первый год в Украине продолжаются дискуссии о целесообразности перевода часов на летнее и зимнее время. В очередной раз в этом году часы снова переведут на летнее время в соответствии с расписанием.

Время летнее и зимнее: чем регламентировано

В целом вопрос перевода часов и летнее и зимнее время регламентируется украинским законодательством. Еще в 1996 году Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление. Согласно этому документу часы нужно переводить дважды в год. Традиционно делают это в последнее воскресенье октября для перехода на зимнее время и в последнее воскресенье марта – летнее время.

В 2024 году переводить часы на летнее время будем 31 марта. В 3 часа утра стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Для чего переводить часы

Для Украины характерно именно зимнее время. Поэтому часы переводят для экономии электричества и более эффективного использования светового дня. При этом все чаще врачи выступают против перевода часов, ведь это негативно влияет на здоровье. Когда у человека “воруют” сон, органов испытывает сильный стресс.

Однако пока никаких постановлений об отмене перехода на летнее время нет, поэтому уже в марте мы снова переведем часы на летнее время, как это было раньше.

Также стоит уточнить, что это не является уникальной практикой Украины.

Всего более 70 стран мира имеют зимнее и летнее время.

В то же время около 100 стран мира никогда не переводили часы или уже отменили эту практику.

В Украине пока не до этого. Верховная Рада и Кабинет Министров пытаются прийти к согласию в законопроекте о мобилизации. Несмотря на все старания пока даже нет окончательной версии законопроекта, а вот по рассмотрению документа ВР, то это вероятно произойдет уже в феврале. Это при том, что ранее допускалось, что закон может вступить в силу именно в феврале. Поэтому понадобится не менее нескольких недель на рассмотрение закона в первом и втором чтении, а в силу он вступит только через месяц с момента подписания президентом Украины.