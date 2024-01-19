Чи скасують перехід на літній час у 2024 році: з’явилось важливе уточнення

Вже не перший рік в Україні тривають дискусії щодо доцільності переведення годинників на літній та зимовий час. Вже вкотре цього року годинники знову переведуть на літній час відповідно до розкладу.

Час літній та зимовий: чим регламентовано

Загалом питання переведення годинників та літній та зимовий час регламентується українським законодавством. Ще в 1996 році Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову. Відповідно до цього документа годинники потрібно переводити двічі на рік. Традиційно роблять це в останню неділю жовтня для переходу на зимовий час та в останню неділю березня — літній час.

2024 року переводити годинники на літній час будемо 31 березня. О 3 годині ранку стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед.

Для чого переводити годинники

Для України характерний саме зимовий час. Тож годинники переводять для економії електрики та більш ефективного використання світлового дня. При цьому все частіше лікарі виступають проти переведення годинників, адже це негативно впливає на здоров’я. Коли в людини “крадуть” сон, органів відчуває сильний стрес.

Однак поки жодних постанов про скасування переходу на літній час немає, тому вже в березні ми знову переведемо годинники на літній час, як це було раніше.

Також варто уточнити, що це не є унікальною практикою України.

Загалом понад 70 країн світу мають зимовий та літній час.

Водночас близько 100 країн світу ніколи не переводили годинники або вже скасували цю практику.

В Україні поки не до цього. Верховна Рада та Кабінет Міністрів намагаються дійти згоди в законопроєкті про мобілізацію. Попри всі старання наразі навіть не має остаточної версії законопроєкту, а от щодо розгляду документа ВР, то це ймовірно відбудеться вже в лютому. Це при тому, що раніше допускалося, що закон може набрати чинності саме в лютому. Тож знадобиться не менше кількох тижнів на розгляд закону в першому та другому читанні, а чинності він набере лише через місяць з моменту підписання президентом України.