Блокируют счет без предупреждения: за какую операцию банки немедленно наказывают клиентов

В Украине активно действует финансовый мониторинг. Следует понимать, что эта целая система настроена таким образом, чтобы обнаруживать разнообразные подозрительные операции, которые могут совершать клиенты разных банков. Есть четко прописанный перечень операций, которые 100% попадут в поле зрения финансового мониторинга и держатель карты вынужден будет объяснить происхождение средств. Это, например, перевод на сумму 400 000 гривен. Большое количество произведенных переводов в течение одного дня. Покупки на нетипично большие суммы средств, особенно в ночное время. Однако иногда заблокировать могут и операцию, которой нет в списке. К примеру, торги криптовалютой.

С криптовалютой сейчас много проблем

Владельцы криптовалюты, или люди, которые хотят ее купить на самом деле часто сталкиваются с проблемами, такими как блокирование их банковских карт. На это уже не раз жаловались украинцы на сайте Минфина. Сразу несколько новых жалоб по этой теме появилось здесь буквально недавно.

Из описания одной жалобы ясно, что клиент банка просто стал жертвой мошенников. Такие в последнее время очень активизировались. Они покупают криптовалюту, однако плату присылают не со своего счета, а со счета продавца.

“Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве“, – пожаловался один из украинцев.

Как на самом деле все происходит? С карты жертвы деньги переводят сразу на счет лица, продающего криптовалюту. Тот продает часть, например, биткоина, получает гривны, а затем карточку с этими гривнами блокирует банк.

Эксперты говорят, что не попасть в подобную передрягу можно только если вы не совершаете переводы и не получаете их на счет обычных физических лиц. Необходимо соблюдать “финансовую гигиену” и стараться всегда иметь документальное подтверждение собственных доходов.