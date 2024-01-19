Це буде фантастичний рік: названо три знаки, яким ще ніколи так не щастило

2024 — це рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Він символізує силу, мудрість та дуже позитивну енергію. Особливо все це на собі відчують люди, які народилися під одним з трьох знаків за китайським гороскопом. Мова про щасливчиків, які народилися в рік Свині, Мавпи та Щура.

Свиня

Це люди, які народилися у 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 роках. Згідно з китайським гороскопом Свиня — це дванадцятий і останній знак. Дракон буде дуже добрим до цього знаку. Цим людям неймовірно щаститиме у всіх галузях життя. Особливо слід відзначити фінансову галузь. Гроші буквально будуть липнути до вас. Це завдяки вашим талантам та працелюбності, які ви максимально розкриєте саме у цьому році. Готуйтесь і до приємних змін в особистому житті. Принаймні якщо ви досі самотні.

Мавпа

Це люди, які народилися у 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 роках. Вони мають сильну позицію у китайському гороскопі, а ще відомі своєю кмітливістю, великою інтуїцією і хитрістю. Це особистості, які знайдуть вихід з будь-якої ситуації й при цьому залишаться у виграшному становищі. Дракон дружить з Мавпою, тож сприятиме її успішному розвитку у всіх сферах. Не бійтесь починати нові справи, робити серйозні покупки чи інвестиції. Все це матиме гарний результат. Також готуйтесь до того, що нарешті почнуть здійснюватися ваші мрії. Їх час настав.

Щур

Це люди, які народилися у 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 роках. Цей знак йде першим у китайському гороскопі й за збігом обставин у рік Дракона він буде першим абсолютно у всьому. Ви матимете безліч можливостей, відкриватимете для себе нові горизонти, і пожинатимете плоди плідної праці. Неабияк пощастить й у любовних справах. Сімейні Щурі заживуть у гармонії. А одинокі нарешті познайомляться з дуже цікавими та близькими по духу людьми.