Блокують рахунок без попередження: за яку операцію банки негайно карають клієнтів

В Україні активно діє фінансовий моніторинг. Варто розуміти, що це ціла система налаштована таким чином, щоб виявляти різноманітні підозрілі операції, які можуть здійснювати клієнти різних банків. Є чітко прописаний перелік операцій, які 100% потраплять в поле зору фінансового моніторингу і власник картки змушений буде пояснити, походження коштів. Це, наприклад, перекази на суму 400 000 гривень. Велика кількість здійснених переказів протягом одного дня. Купівлі на нетипово великі суми коштів, а особливо у нічний час. Однак інколи заблокувати можуть й за операцію, якої немає у списку. Наприклад, торги криптовалютою.
З криптовалютою зараз багато проблем
Власники криптовалюти, або люди, які хочуть її купити насправді часто стикаються з проблемами, такими як блокування їхніх банківських карток. На це вже неодноразово скаржилися українці на сайті Мінфіну. Одразу кілька нових скарг на цю тему з’явилося тут буквально нещодавно.
З опису однієї скарги зрозуміло, що клієнт банку просто став жертвою шахраїв. Такі останнім часом дуже активізувалися. Вони купують криптовалюту, однак плату присилають не зі свого рахунку, а з рахунку продавця.
“Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві“, – поскаржився один з українців.
Як насправді все відбувається? З карти жертви, гроші переказують відразу на рахунок особи, яка продає криптовалюту. Той продає частину, наприклад, біткоїна, отримує гривні, а потім картку з цими гривнями блокує банк.
Експерти кажуть, що не потрапити у подібну халепу можна лише якщо ви не здійснюєте перекази та отримуєте їх на рахунок звичайних фізичних осіб. Потрібно дотримуватись “фінансової гігієни” та намагатись мати завжди документальне підтвердження власних доходів.
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