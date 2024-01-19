Важные новости для ВПЛ: выплаты будут начисляться только после выполнения ряда условий

С началом нового года сменилось очень много правил. В частности, коснулись они и переселенцев и их выплат. Теперь получать пособие в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или личность с инвалидностью смогут не все. Внутри перемещенных разделили на несколько категорий. Одни могут получать пособие на постоянной основе, другие могут оформить его всего на три месяца, и третья категория будет лишена выплат вовсе. Рассказываем обо всем подробнее.

Кому отменят выплаты?

Выплаты отменят лицам, которые находятся более 30 дней за границей без уважительной причины (лечение, сопровождение детей, командировки). Тем, кто находится в тюрьме по статье колаборанство. Также выплаты прекращаются, как только семья возвращается домой на территорию, которая не находится под оккупацией. Конечно, при условии, что жилье пригодно к жизни. Еще выплаты отменят, если ВПЛ приобрели недвижимость, валюту, ценные металлы или, например, автомобиль для собственного пользования стоимостью от 100 000 гривен.

Дополнительные требования для получения выплат

Среди новых введений есть еще кое-что. Например, чтобы переселенцы имели возможность оформить выплаты, они должны в течение следующих 90 дней трудоустроиться или сделать один из следующих пунктов:

Стать на учет в Центре занятости. Зарегистрировать независимую профессиональную деятельность. Подать заявку на грант для развития бизнеса. Зарегистрировать ФЛП. Получить ваучер для обучения.

То есть людей склоняют к тому, чтобы они не надеялись на помощь от государства, ведь она очень ограничена. А пытались как-то адаптироваться в новой среде, и пробовать зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно.

В то же время, все эти изменения не касаются лиц с инвалидностью, лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью, или лиц которым более 80 лет и других уязвимых категорий населения.