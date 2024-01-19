Важливі новини для ВПО: виплати нараховуватимуть лише після виконання ряду умов

З початком нового року змінилося дуже багато правил. Зокрема торкнулися вони й переселенців та їх виплат. Тепер отримувати допомогу у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дитину, чи особу з інвалідністю зможуть не всі. Внутрішньо переміщених осіб розділили на кілька категорій. Одні можуть отримувати допомогу на постійній основі, інші можуть оформити її лише на три місяці, і третя категорія буде позбавлена виплат зовсім. Розповідаємо про все детальніше.

Кому скасують виплати?

Виплати скасують особам, які перебувають понад 30 днів закордоном без поважної на те причини (лікування, супровід дітей, відрядження). Тим хто перебуває у в’язниці за статтею колаборанство. Також виплати припиняються як тільки родина повертається додому на територію, яка не перебуває під окупацією. Звісно за умови, що житло придатне до життя. Ще виплати скасують, якщо ВПО придбали нерухомість, валюту, цінні метали чи, наприклад, автомобіль для власного користування вартістю від 100 000 гривень.

Додаткові вимоги для отримання виплат

Серед нових введень є й ще дещо. Наприклад, щоб переселенці мали змогу оформити виплати вони повинні протягом наступних 90 днів працевлаштуватись або зробити один з наступних пунктів:

Стати на облік у Центрі зайнятості. Зареєструвати незалежну професійну діяльність. Подати заявку на грант для розвитку бізнесу. Зареєструвати ФОП. Отримати ваучер на навчання.

Тобто людей схиляють до того, щоб вони не надіялись лише на допомогу від держави, адже вона дуже обмежена. А намагались якимось чином адаптуватись у новому середовищі, та пробувати заробляти і забезпечувати себе самостійно.

Водночас, всі ці зміни не стосуються осіб з інвалідністю, осіб, які доглядають дітей з інвалідністю, чи осіб яким більше ніж 80 років та інших вразливих верств населення.