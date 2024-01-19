Супермаркеты “отпустили” цены на популярный продукт среди украинцев

Украинцев предупреждали о том, что с 1 января цены на продукты будут стремительно дорожать. Это привычное явление для первого месяца нового года, а в условиях войны и повышенной инфляции и подавно. Эксперты уверяют, что дорожать будет все, а некоторые позиции очень ощутимо. Будут и продукты, которые наоборот подешевеют, однако их, к сожалению, в меньшинстве.

Что сейчас сильно подорожало?

На данный момент украинцы заметили стремительный рост цен на красную свеклу. В частности, буквально через несколько дней ее цена выросла на 33% по сравнению со старой стоимостью. Сегодня стоимость одного килограмма этого овоща составляет от 12 до 17 гривен. Цена зависит от продавца, торговой сети и качества свеклы.

Эксперты говорят, что свекла так стремительно подорожала из-за двух факторов. Во-первых, на нее большой спрос. Во-вторых, урожай этого года намного хуже прошлогоднего.

“Основной причиной такого заметного удорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке. Большинство украинских хозяйств не располагают оборудованными хранилищами, а запасы в необорудованных складах на данный момент уже истощены. При этом торговая активность в данном сегменте достаточно высока, что также стимулирует ценовой рост», – отмечают эксперты.

Более того, в ближайшее время на рынке может наблюдаться дефицит красной свеклы, ведь фермеры будут ожидать еще большего роста цены, чтобы сбыть товар как можно выгоднее.

Что еще будет дорожать, а что наоборот?

В ближайшее время следует ожидать подорожания многих овощей и фруктов, сыра, хлеба, мяса, молочки. Подешевеет только масло, немного сахар и немного гречка. Те продукты, которые дешевеют есть в Украине в большом запасе. А вот, например, с овощами и фруктами история совсем другая. То, что было выращено в сезон, уже заканчивается и сейчас на полках магазинов преимущественно овощи выращены в теплицах. А их выращивать очень затратно, как минимум из-за большой стоимости электроэнергии.