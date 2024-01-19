Супермаркети “відпустили” ціни на популярний продукт серед українців

Українців попереджали про те, що з 1 січня ціни на продукти будуть стрімко дорожчати. Це звичне явище для першого місяця нового року, а в умовах війни та підвищеної інфляції і поготів. Експерти запевняють, дорожчати буде все, а деякі позиції дуже відчутно. Будуть й продукти, які навпаки подешевшають, однак їх на жаль у меншості.

Що наразі сильно подорожчало?

На даний момент українці помітили стрімкий ріст цін на червоний буряк. Зокрема, буквально за кілька днів його ціна зросла на 33% порівняно з старою вартістю. Сьогодні вартість одного кілограма цього овоча становить від 12 до 17 гривень. Ціна залежить від продавця, торгової мережі та власне якості буряка.

Експерти кажуть, що буряк так стрімко подорожчав через два фактори. По-перше, на нього є великий попит. По-друге, цьогорічний врожай набагато гірший від минулорічного.

“Основною причиною такого помітного подорожчання є суттєве скорочення пропозиції столових буряків на українському ринку. Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на даний момент вже виснажені. При цьому торговельна активність у даному сегменті досить висока, що також стимулює цінове зростання“, – зазначають експерти.

Більше того, найближчим часом на ринку може спостерігатися дефіцит червоного буряка, адже фермери очікуватимуть ще більшого зростання ціни, щоб збути товар якомога вигідніше.

Що ще дорожчатиме, а що навпаки?

Найближчим часом слід очікувати на подорожчання багатьох овочів та фруктів, сиру, хліба, м’яса, молочки. Подешевшає лише олія, трішки цукор і трішки гречка. Ті продукти, які дешевшають є в Україні у великому запасі. А от, наприклад з овочами і фруктами історія зовсім інша. Те, що було вирощене в сезон вже закінчується і наразі на полицях магазинів переважно овочі вирощені у теплицях. А їх вирощувати дуже затратно, як мінімум через велику вартість електроенергії.