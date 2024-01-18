Что грозит украинцам, которые подписаны на телеграмм каналы, которые против мобилизации

Украинцы могут с легкостью создать собственный Telegram-канал или вести собственный блог в социальных сетях. Но вместе с этим владельцу канала или блога следует быть готовым к ответственности за распространяемую информацию. Об этом рассказал Адвокат Роман Ухов.

На время действия военного положения представители ТЦК имеют право вручать повестки военнообязанным в любом месте. Поэтому некоторые Telegram каналы начать активно распространять информацию об этих местах. Адвокат объяснил, как накажут администраторов и подписчиков.

Ответственность администраторов таких Telegram-каналов

По словам адвоката распространение фото или видео с конкретизацией места оценивается правоохранителями как препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.

По словам адвоката за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, а именно от 5 до 8 лет. Такие действия квалифицируются как преступление против государства, поэтому ответственность очень строгая.

Адвокат отметил, что приговоры суда уже есть, владельцы некоторых Telegram-каналов уже получили наказание, но к счастью обошлись условными сроками.

Могут ли наказать подписчиков таких каналов

Адвокат Роман Ухов добавил, что для людей, которые только подписаны на подобные Telegram-каналы не могут быть наказаны.

Однако, если подписчики предоставили информацию администрации канала и ее обнародовали, то их вполне могут наказать.

Напомним, что адвокаты Ирина и Владислав Леоновы заявили, что любой военнообязанный может обжаловать постановление военно-врачебной комиссии в высшей ВВК или в суде. В таком случае человек может получить отсрочку от мобилизации и время рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что во время всеобщей мобилизации определенные предприятия, учреждения и организации могут забронировать своих работников от призыва. Но есть определенные категории населения, которые не подлежат бронированию несмотря на работу на объектах критической инфраструктуры.

Между тем Кабмин и ВР не могут достичь согласия относительно нового законопроекта о мобилизации.