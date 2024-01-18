Що загрожує українцям, які підписані на телеграм-канали, які проти мобілізації

Українці можуть з легкістю створити власний Telegram-канал чи вести власний блог в соціальних мережах. Але разом з цим власнику каналу чи блогу слід бути готовим до відповідальності за поширювану інформацію. Про це розповів Адвокат Роман Ухов.

На час дії воєнного стану представники ТЦК мають право вручати повістки військовозобов’язаним у будь-якому місці. Тож деякі Telegram канали почати активно поширювати інформацію про ці місця. Адвокат пояснив, як покарають адміністраторів та підписників.

Відповідальність адміністраторів таких Telegram-каналів

За словами адвоката поширення фото чи відео з конкретизацією місця оцінюється правоохоронцями як перешкоджання діяльності Збройних сил України.

За словами адвоката за такі дії передбачена кримінальна відповідальність, а саме від 5 до 8 років. Такі дії кваліфікуються як злочин проти держави, тому відповідальність дуже сувора.

Адвокат наголосив, що вироки суду вже є, власники деяких Telegram-каналів вже отримали покарання, але на щастя обійшлися умовними термінами.

Чи можуть покарати підписників таких каналів

Адвокат Роман Ухов додав, що для людей, які лише підписані на подібні Telegram-канали не можуть бути покарані.

Однак, якщо підписники надали інформацію адміністрації каналу і її оприлюднили, то їх цілком можуть покарати.

Нагадаємо, що адвокати Ірина та Владислав Леонови заявили, що будь-який військовозобов’язаний може оскаржити постанову військово-лікарської комісії в вищій ВЛК або в суді. В такому разі чоловік може отримати відстрочку від мобілізації та час розгляду справи.

Раніше повідомлялося, що під час загальної мобілізації певні підприємства, заклади та організації можуть забронювати своїх працівників від призову. Але є певні категорії населення, які не підлягають бронювання попри роботу на об’єктах критичної інфраструктури.

Тим часом Кабмін та ВР не можуть досягти згоди щодо нового законопроєкту про мобілізацію.