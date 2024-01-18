Украинец изобрел гаджет для уклонистов: как это работает

В сети показали новое изобретение, которое может помочь избежать мобилизации. Гаджет способен помочь преодолеть водные преграды, чтобы покинуть территорию Украины.

Видео с изобретением обнародовал блогер Андрей Луганский в Facebook.

Детали

На видео блогер показал, как с помощью устройства, похожего на самокат для воды, достаточно быстро делают круги диаметром в 50 метров по реке.

Авто ролика комментирует видео такими словами – “Давай на Молдову”.

19Хотя это и шутка, но именно такие мысли появляются у украинцев на фоне усиления мобилизации.

Кстати, читатели в комментариях к видео отмечают, что стоимость такого водного самоката составляет около 15-20 тысяч гривен.

Мы же отметим, что такой способ избежания мобилизации не только незаконный, но и опасный. Около 20 мужчин утонули, пытаясь переплыть реку, чтобы избежать мобилизации.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

17 января стало известно, что ВР передала Кабмину замечания к “мобилизационному” законопроекту. По словам Руслана Стефанчука это:

ограничение конституционных прав граждан;

привлечение в армию инвалидов 3 группы;

приемлемость электронного решения вопросов, связанных с учетом военнообязанных;

ряд социальных гарантий для военнослужащих.

В то же время в Верховной Раде Украины ожидают вторую версию законопроекта об усовершенствовании мобилизации в первую неделю февраля, но пока что правительство не сильно изменило свои предложения, Ранее отмечали, что законопроект будет поддержан в первом и втором чтениях в максимально сжатые сроки. На пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины отметил, что дополнительно нужно мобилизовать около 500 000 мужчин. На этом фоне правительство решило усилить мобилизацию, однако там до сих пор не могут прийти к согласию и внести реальные изменения в законодательство о мобилизации. Поэтому когда новый закон о мобилизации вступит в силу пока неизвестно.