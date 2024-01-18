Українець винайшов гаджет для ухилянтів: як це працює

В мережі показали новий винахід, який може допомогти уникнути мобілізації. Гаджет здатен допомогти подолати водні перешкоди, що покинути територію України.

Відео з винаходом оприлюднив блогер Андрій Луганський у Facebook.

Деталі

На відео блогер показав, як за допомогою пристрою, схожого на самокат для води, досить швидко роблять коло діаметром в 50 метрів річкою.

Автор ролика коментує відео такими словами — “Давай на Молдову”.

Хоч це і жарт, але саме такі думки з’являються в українців на фоні посилення мобілізації.

До речі, читачі в коментарях до відео зазначають, що вартість такого водного самоката складає близько 15-20 тисяч гривень.

Ми ж наголосимо, що такий спосіб уникнення мобілізації не лише незаконний, але й небезпечний. Близько 20 чоловіків потонули, намагаючись переплисти річку, щоб уникнути мобілізації.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

17 січня стало відомо, що ВР передала Кабміну зауваження до «мобілізаційного» законопроєкту. За словами Руслана Стефанчука це:

обмеження конституційних прав громадян;

залученість до армії інвалідів 3 групи;

прийнятність електронного розв’язання питань, пов’язаних з обліком військовозобов’язаних;

ряд соціальних гарантій для військовослужбовців.

Водночас у Верховній Раді України очікують на другу версію законопроєкту про вдосконалення мобілізації у перший тиждень лютого, але поки що уряд не сильно змінив свої пропозиції, Раніше наголошували на тому, що законопроєкт буде підтримано в першому та другому читаннях в максимально стислі терміни. На пресконференції за підсумками 2023 року президент України наголосив на тому, що додатково потрібно мобілізувати близько 500 000 чоловіків. На цьому тлі уряд вирішив посилити мобілізацію, однак там досі не можуть дійти згоди та внести реальні зміни в законодавство про мобілізацію. Тож коли новий закон про мобілізацію набере чинності поки невідомо.