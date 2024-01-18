40 000 гривен на семью: украинцы могут получить разовую экстренную помощь в рамках новой программы

С начала войны в Украине действовало и продолжают действовать различные виды финансовой помощи. Она как регулярная, например, выплаты для ВПЛ, так и единовременная, как помощь от ООН или других благотворительных организаций. Чтобы не пропустить очередную помощь и своевременно подать заявку, нужно внимательно следить за обновлениями, которые появляются в «Дии». На сайтах городских и областных организаций или на сайте Министерства социальной политики. Например, сейчас ряд украинцев имеют возможность оформить одноразовую экстренную помощь в размере 10 800 гривен на человека (но не более чем на четыре человека). То есть максимальная выплата, которую может получить одна семья, составляет чуть более 40 000 гривен.

О каком проекте речь?

Эта выплата касается украинцев, проживающих в Запорожской области. Помощь выплачивается в рамках проекта “Государственная помощь и устойчивость для Украины”.

Чтобы получить деньги, нужно зарегистрироваться по телефону 0 800 336 734 и приехать в Запорожье взяв с собой полный пакет документов. Среди них должны быть: паспорт, код, справка о доходах, документы, подтверждающие факт проживания в Запорожской области и банковский счет, на который и придет помощь.

Претендовать на выплату могут только те семьи, которые за последние три месяца не регистрировались и не получали средства от других благотворительных организаций.

Также следует отметить, что не все без исключения жители Запорожья и области получат эту помощь. Речь об отдельных категориях населения:

Семьи, живущие за 15 километров до линии фронта. Лица, пострадавшие от боевых действий (имеющие телесные повреждения или материальный ущерб). Переселенцы, приехавшие в Запорожье за последние 30 дней. А также социальные категории населения: беременные женщины, многодетные семьи, семьи, где проживает сразу несколько пенсионеров, одинокие люди, лица с инвалидностью и т.д.

Еще один важный критерий — на помощь претендуют только те семьи, где на каждого члена семьи приходится не более 6 318 гривен дохода в месяц. Это включая выплаты для ВПЛ.