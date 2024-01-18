40 000 гривень на сім’ю: українці можуть отримати разову екстрену допомогу в рамках нової програми

Від початку війни в Україні діяло та продовжують діяти різноманітні види фінансової допомоги. Вона як регулярна, наприклад, виплати для ВПО, так і одноразова, як от допомога від ООН чи інших благодійних організацій. Щоб не пропустити чергову допомогу та вчасно подати заявку потрібно уважно стежити за оновленнями, які з’являються у “Дії”. На сайтах міських та обласних організацій, чи на сайті Міністерства соціальної політики. Наприклад, зараз ряд українців мають можливість оформити одноразову екстрену допомогу у розмірі 10 800 гривень на особу (однак не більше ніж на чотирьох осіб). Тобто максимальна виплата, яку може отримати одна родина становить трішки більше ніж 40 000 гривень.

Про який проєкт мова?

Ця виплата стосується українців, які проживають у Запорізькій області. Допомога виплачується в рамках проєкту “Державна допомога і стійкість для України”.

Щоб отримати гроші потрібно зареєструватися за телефоном 0 800 336 734 та приїхати у Запоріжжя взявши з собою повний пакет документів. Серед них мають бути: паспорт, код, довідка про доходи, документи, які підтверджують факт проживання у Запорізькій області та банківський рахунок, на який власне й прийде допомога.

Претендувати на виплату можуть лише ті родини, які протягом останніх трьох місяців не реєструвалися та не отримували кошти від інших благодійних організацій.

Також, слід зазначити, що не всі без винятку мешканці Запоріжжя та області отримають цю допомогу.

Мова про окремі категорії населення:

Родини, які живуть за 15 кілометрів до лінії фронту. Особи, які постраждали від бойових дій (мають тілесні ушкодження чи матеріальні збитки). Переселенці, які приїхали у Запоріжжя протягом останніх 30 днів. А також соціальні категорії населення: вагітні жінки, багатодітні родини, сім’ї де проживає одразу кілька пенсіонерів, одинокі люди, особи з інвалідністю тощо.

Ще один важливий критерій — на допомогу претендують лише ті родини, де на кожного члена сім’ї припадає не більше ніж 6 318 гривень доходу на місяць. Це включно з виплатами для ВПО.