Бронь від мобілізації та 20 000 гривень на додачу: українцям запропонували офіційний спосіб уникнення призову

Українцям пропонують отримати відстрочку від військової служби та фінансову компенсацію у розмірі 20 000 гривень за участь в будівельних роботах поблизу лінії фронту. Про таку можливість повідомили в пресслужбі Івано-Франківської обласної адміністрації. Чоловікам із Прикарпаття пропонують приєднатися до будівельних бригад для зведення укріпрайонів на Донбасі.

Що пропонують чоловікам

Ті, хто погодяться на участь в будівництві укріпрайонів, отримають відстрочку від військової служби на період будівництві та зароблять по 20 тисяч гривень. Очікують залучити 300 осіб. Крім зарплати їм також нададуть житло та забезпечать харчування на час роботи.

Заступник начальника Івано-франківської ОВА Вадим Сезонік наголосив, що в регіоні вже є вся потрібна техніка для будівництва фортифікаційних споруд, але не вистачає робочої сили. Місцеві голови територіальних громад закликають допомогти в формуванні будівельних бригад.

Зазначимо, що отримати відстрочку від мобілізації відповідно до чинного законодавства можуть деякі категорії громадян. Мова йде про:

батьків трьох і більше дітей, якщо вони неповнолітні;

батьки-одинаки, навіть якщо вони виховують одну дитину;

особи з інвалідністю;

військовозобов’язані, під опікою яких знадобляться особи з інвалідністю.

Нагадаємо, що народні депутати мають намір внести певні зміни до закону мобілізацію. Ще недавно планувалося скасувати відстрочку для чоловіків з третьою групою інвалідності, а ухилянтам блокувати банківські рахунки та заборонять керувати транспортними засобами. Зараз ці ініціативи назвали такими, що порушують Конституцію України. Тож наразі нардепи працюють над створенням іншої версії цього законопроєкту. Нещодавно наголошували на тому, що новий закон про мобілізацію буде ухвалений у першому та другому читанні найближчим часом. Але робота над узгодженням законопроєкту все ще триває. Тож, імовірно, цей закон набере чинності не раніше весни, а зміни, навряд чи будуть значними.