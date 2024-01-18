Ощадбанк сделал важное заявление для всех, кто владеет его пластиковыми картами

С начала войны большинство банков Украины уже неоднократно объявляли о том, что срок действия пластиковых карт будет продолжаться автоматически. Все из-за того, что множество людей сейчас заграницей или просто сменили место жительства и не имеют возможности заменить старую карточку новой. Не исключением стал и Ощадбанк, уже неоднократно делавший подобное и вот в очередной раз объявивший о новом автоматическом продолжении. Но оно имеет срок действия, после которого нужно все же подумать, каким образом вы могли бы получить новый пластик.

Обо всем рассказал Сергей Наумов

Председатель правления банка Сергей Наумов заявил, что все украинцы, что пока имеют карточки, срок действия которых уже истек, могут свободно пользоваться ими еще до апреля 2024 года. Речь о тех карточках, срок действия которых истек еще в 2022 году.

“Ощадбанк еще раз продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для ВПЛ, до 31 марта 2024 года”, — отметил глава Ощадбанка.

Однако в апреле нужно перевыпустить карты. Сделать это можно дистанционно с помощью мобильного приложения. Однако здесь есть проблема, ведь в Ощадбанке обслуживается очень много пенсионеров, у которых нет сенсорного телефона и мобильного банкинга, в том числе. Этим людям придется обратиться в ближайшее работающее отделение Ощадбанка, чтобы получить новый пластик. А пока, до конца марта имеющимися картами можно свободно пользоваться.

Также Наумов напомнил, что ряд операций можно проводить без пластиковой карты. Однако, имея при себе финансовый номер телефона и помня пин-код.

«Клиенты могут снимать наличные деньги и осуществлять платежи без использования пластиковых карт в онлайн-режиме», — также напомнил Наумов.

Единственное, что не удастся делать с просроченными карточками — это оплачивать покупки в интернете. В данном случае опять же, имеющие смартфон и мобильный банкинг могут оформить электронные карточки и с их помощью покупать что-то в интернет-магазинах.