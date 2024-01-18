Ощадбанк зробив важливу заяву для всіх, хто володіє його пластиковими картками

Від початку війни більшість банків України вже неодноразово оголошували про те, що термін дії пластикових карток буде продовжуватись автоматично. Все через те, що безліч людей зараз закордоном, чи просто змінили місце проживання і не мають можливості замінити стару картку на нову. Не виключенням став й Ощадбанк, який вже неодноразово робив подібне й ось у черговий раз оголосив про нове автоматичне продовження. Але воно має термін дії після котрого потрібно все-таки подумати, яким чином ви могли б отримати новий пластик.

Про все розповів Сергій Наумов

Голова правління банку Сергій Наумов заявив, що всі українці, які наразі мають картки термін дії яких вже сплив, можуть вільно користуватися ними ще до квітня 2024 року. Мова про ті картки, термін дії яких сплив ще у 2022 році.

“Ощадбанк ще раз продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО, до 31 березня 2024 року“, – зазначив голова Ощадбанку.

Однак у квітні потрібно перевипустити картки. Зробити це можна дистанційно з допомогою мобільного додатку. Однак тут є проблема, адже в Ощадбанку обслуговується дуже багато пенсіонерів, у яких немає сенсорного телефону і мобільного банкінгу в тому числі. Цим людям доведеться таки звернутись у найближче працююче відділення Ощадбанку, щоб отримати новий пластик. А поки, до кінця березня наявними картками можна вільно користуватися.

Також, Наумов нагадав, що ряд операцій можна проводити без пластикової картки. Однак маючи при собі фінансовий номер телефону та пам’ятаючи пін-код.

«Клієнти можуть знімати готівку та здійснювати платежі без використання пластикових карток в онлайн-режимі», — також нагадав Наумов.

Єдине що не вдасться робити з протермінованими картками — це оплачувати покупки в інтернеті. В такому випадку знову ж, ті що мають смартфон і мобільний банкінг можуть оформити електронну картку і з її допомогою купувати щось в інтернет-магазинах.