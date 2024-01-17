ПриватБанк ввел ежемесячную комиссию: кто и сколько будет платить?

Каждый очередной негативный комментарий на сайте Минфина побуждает к тому, чтобы тщательно читать об условиях сотрудничества с тем или иным банком. Иногда, даже не подозревая, украинцы платят банкам средства о которых совсем ничего не знают. Это так называемые комиссии, например за то, что вы не пользуетесь счетом, который банк обслуживает. Именно такая история вытекла из очередной жалобы на вышеупомянутом сайте Министерства финансов.

За что банк взимает комиссию?

Оказывается, если у вас есть карта ПриватБанка, однако по каким-то причинам вы не пользуетесь ею, то банк будет ежемесячно взимать такую себе абонплату в размере 20 гривен, за то, что ваш счет будет оставаться действительным. Проблема состоит в том, что сегодня множество людей находятся в оккупации и среди них немало пенсионеров, которые банально не имеют возможности пользоваться этой же картой. Такой историей и поделилась украинка.

Оказывается, ее отец находился в оккупации длительный период времени и не имел возможности пользоваться карточками украинских банков, а именно на карточку Привата ему приходили пенсионные выплаты. Потом, когда мужчина уехал из оккупации, узнал, что со счета ежемесячно снимали по 20 гривен.

“Ему удалось выехать на подконтрольную территорию, есть официальное подтверждение, при проверке счета банк снимал по 20 грн с июля 2023 г. со средств, которые являются социальной помощью. Во время обращения на горячую линию специалист сообщил, что нужно было найти возможность пользоваться картой, при вопросе: каким образом? Он не ответил… сколько пенсионеров, не имеющих доступа к счетам, с начала войны и банк наживается на них», — возмутилась женщина.

На этот комментарий банк ответил шаблонно, не учитывая вероятно всех нюансов, с которыми сталкиваются украинцы, а особенно пенсионеры находясь под оккупацией.

«Во избежание списания комиссии за мониторинг неактивного счета рекомендуем совершить любую операцию на произвольную сумму. К примеру, пополнить мобильный в Приват24», — ответили в банке.