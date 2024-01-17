ПриватБанк запровадив щомісячну комісію: хто та скільки буде платити?

Кожен черговий негативний коментар на сайті Мінфіну спонукає до того, аби ретельно читати про умови співпраці з тим чи іншим банком. Інколи, навіть того не підозрюючи, українці платять банкам кошти про які зовсім нічого не знають. Це так звані комісії, наприклад, за те, що ви не користуєтесь рахунком, який банк обслуговує. Саме така історія випливла з чергової скарги на вищезгаданому сайті Міністерства фінансів.

За що банк стягує комісію?

Виявляється, якщо ви маєте картку ПриватБанку однак з якихось причин не користуєтесь нею, то банк щомісяця стягуватиме таку собі абонплату у розмірі 20 гривень, за те, що ваш рахунок залишатиметься дійсним. Проблема полягає в тому, що сьогодні безліч людей знаходяться в окупації і серед них чимало пенсіонерів, які банально не мають можливості користуватися цією ж карткою. Власне такою історією й поділилася українка.

Виявляється її батько перебував в окупації тривалий період часу і не мав можливості користуватися картками українських банків, а саме на картку Привату йому приходили пенсійні виплати. Потім, коли чоловік виїхав з окупації, то дізнався що з рахунку щомісяця знімали по 20 гривень.

“Йому вдалося виїхати на підконтрольну територію, є офіційне підтвердження, при перевірці рахунку банк знімав по 20 грн з липня 2023 р. із коштів, які є соціальною допомогою. Під час звернення на гарячу лінію фахівець повідомив, що потрібно було знайти можливість користуватися карткою, при питанні: яким чином? Він не відповів… скільки пенсіонерів, які не мають доступу до рахунків, з початку війни та банк наживається на них», — обурилася жінка.

На цей коментар банк відповів шаблонно, не врахувавши ймовірно всіх нюансів з якими стикаються українці, а особливо пенсіонери перебуваючи під окупацією.

«Щоб уникнути списання комісії за моніторинг неактивного рахунку, рекомендуємо здійснити будь-яку операцію на довільну суму. Наприклад, поповнити мобільний у Приват24», — відповіли у банку.