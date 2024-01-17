Курс валют существенно изменится: обменники и банки уже готовят новые цифры

Уже к концу этой недели (19 января) украинцев могут удивить цифры, которые они будут видеть на табло в обменниках или банках. Дело в том, что курс валют планируют переписать, и то, что в итоге получится совсем не в пользу населения. Ожидается, что цена на покупку доллара будет уменьшена, а вот на продажу вырастет. То есть вы сможете обменять доллары по более низкому курсу, чем он есть сегодня, а купить наоборот, по более высокому. Между этими двумя отметками будет большая разница и эксперты уже пробуют объяснить, почему так случится.

Прокомментировал ситуацию финансовый аналитик

Финансовый аналитик Алексей Козырев отметил, что обменники точно изменят тарифы таким образом. Однако, может это затронуть и банки.

“В последние несколько недель на рынке сложилась достаточно непростая ситуация: от быстрого роста курса межбанка до почти 38,3 грн до проседания периодически ниже психологической отметки в 38 грн. Учитывая это, владельцы обменников продолжат хеджировать свои курсовые риски за счет широкого уровня спрэда между покупкой/продажей валюты и частой сменой ценников, в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро/доллар на внешних площадках“, – объяснил аналитик.

Следовательно, еще 15 января доллар можно было продать за 38,2 грн, а купить за 38,85 грн. До конца недели эти цифры могут измениться на 37,5 грн. и 39,5 соответственно.

Кроме этого, впервые за долгий период времени вырос и официальный курс доллара. В частности, 16 января НБУ отметил, что курс доллара составляет 37,86 гривны, что на 3 копейки больше, чем было до этого.

Однако сильно паниковать украинцам не стоит. Эксперты утверждают, что в 2024 году максимальная отметка, до которой может вырасти доллар – 40,7 грн. По крайней мере, такая цифра уже заложена Правительством в бюджет, и она, как обычно, это практикуют “с запасом”.