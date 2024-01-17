Курс валют суттєво зміниться: обмінники та банки вже готують нові цифри

Вже до кінця цього тижня (19 січня) українців можуть здивувати цифри, які вони бачитимуть на табло у обмінниках чи банках. Річ в тім, що курс валют планують переписати, і те що в результаті вийде зовсім не на користь населення. Очікується, що ціна на купівлю долара буде зменшена, а от на продаж зросте. Тобто ви зможете обміняти долари за нижчим курсом ніж він є сьогодні, а купити навпаки, за вищим. Між цими двома позначками буде велика різниця й експерти вже пробують пояснити чому так трапиться.

Прокоментував ситуаці ю фінансовий аналітик

Фінансовий аналітик Олексій Козирев зауважив, що обмінники точно змінять тарифи таким от чином. Однак, може це торкнутися й банків.

“В останні кілька тижнів на ринку склалася досить непроста ситуація: від швидкого зростання курсу міжбанку до майже 38,3 грн до просідання періодично нижче від психологічної позначки в 38 грн. Враховуючи це, власники обмінників продовжать хеджувати свої курсові ризики за рахунок широкого рівня спреду між покупкою /продажем валюти та частою зміною цінників, залежно від поведінки українського міжбанку та пари євро/долар на зовнішніх майданчиках“, – пояснив аналітик.

Відтак ще 15 січня долар можна було продати за 38,2 грн, а купити за 38,85 грн. До кінця тижня ці цифри можуть змінитися на 37,5 грн та 39,5 відповідно.

Окрім цього вперше за довгий період часу зріс й офіційний курс долара. Зокрема 16 січня НБУ зазначив, що курс долара становить 37,86 гривні, що 3 копійки більше ніж було до цього.

Однак сильно панікувати українцям не варто. Експерти стверджують, що у 2024 році максимальна позначка, до якої може виросте долар — 40,7 грн. Принаймні така цифра вже закладена Урядом в бюджет, і вона, як зазвичай це практикують “з запасом”.