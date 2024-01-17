З січня деякі українці почали отримувати 100 000 гривень пенсії: кому дали гігантську надбавку?

В Україні з січня перерахували пенсії. Більшість категорій населення отримали доплати. Хтось отримав значну суму, дехто цілковитий мізер. Станом на січень 2024 року середня пенсія в Україні становить 5300 грн, однак в декого вона дорівнює 100 000 гривень. Саме таку пенсію отримують судді. Про це йдеться на сайті Пенсійного Фонду України. Там зазначається, що в січні пенсія судді зросла з 96 000 гривень до 99 837 гривень.

Пенсії в Україні дуже контрастні

Звісно, розмір пенсії кожному нараховують спираючись на чинне законодавство. Відтак до уваги береться стаж, який має особа, а ще розмір страхових внесків, які вона вносила впродовж трудового періоду. Однак більшість погодяться, що різниця між пенсіями різних категорій населення надто велика. Для прикладу, мінімальну пенсію у розмірі 2350 гривень отримує понад 3 мільйони пенсіонерів, тоді як всього їх в Україні близько 11 мільйонів.

Ще близько 2 мільйони отримує пенсію в межах 3000 гривень. Суму, яка дорівнювала б 10 000 гривень лише 1 мільйон пенсіонерів. І при цьому, є безліч категорій населення, переважно чиновники, пенсії яких стартують від 20 000 гривень і вище.

У зв’язку з таким контрастом, в Уряді вже заговорили про нову систему нарахування пенсій. Мовляв, виплати потрібно бодай трішки зрівнювати: підвищувати мінімальні виплати й скорочувати “астрономічні” суми, які отримують ті ж судді чи інші особи, які напрацювали стаж на так званих високих посадах.

Коли це трапиться і яким чином наразі не відомо. Все, що можуть обіцяти українцям це кілька підвищень впродовж 2024 року, а також березневу індексацію, яка тим не менш вже пару разів опинялася під питанням.

“Ми не розглядаємо жодних варіантів перенесення індексації. Ми плануємо виконувати всі наші стандарти, заплановані в межах цього року. Звичайно, можуть бути надзвичайні обставини. Це війна. Але зараз у поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію“, – розповідає міністр соцполітики Оксана Жолнович.