Пенсіонерам нададуть 100% знижку на оплату комуналку: хто потрапив у список

Оплата комунальних послуг, особливо взимку, забирає значну частину бюджету. І це у працюючих людей. Але що казати про пенсіонерів, що отримують мінімальну пенсію. Іноді її навіть не вистачає на оплату комуналки.
В Пенсійному фонді України розповіли, хто може отримати 100% знижку на оплату комуналки.
Право на 100% знижку на оплату комуналки, покупку твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у селах.
Хто може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг
Скористатися пільгою на оплату комуналки мають право колишні:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти з захисту рослин;
- працівники музеїв та бібліотек;
- працівники державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури.
Членам сім’ї пільговика вказана знижка не надається.
Але є ще одна умова — знижку на оплату комунальних послуг отримають лише ті українці, рівень фінансового забезпечення яких недостатній.
В Пенсійному фонді наголошують, що пільга надається лише в тому разі, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців в розрахунку на одну людину не перевищив величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Станом на 2023 рік це 3 760 гривень. Пільга надається на 12 місяців з місяця виникнення такого права.
Що потрібно для отримання знижки на оплату комуналки
Щоб отримати знижку на оплату комуналки, потрібно подати відповідну заяву в Пенсійний фонд. Зробити це можна особисто або онлайн. Також подати заяву на отримання пільги можна і додатку “Дія”.
Крім заяви, для оформлення знижки потрібно надати:
- трудову книжку або довідку, яка підтверджує роботу за вказаними спеціальностями в сільській місцевості;
- довідка про місцепроживання/реєстрацію в сільській місцевості;
- посвідчення особи.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter