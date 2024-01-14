Пенсионерам предоставят 100% скидку на оплату коммуналки: кто попал в список

Оплата коммунальных услуг, особенно зимой, забирает значительную часть бюджета. И это у работающих людей. Но что говорить о пенсионерах, получающих минимальную пенсию. Иногда ее даже не хватает на оплату коммуналки.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может получить 100% скидку на оплату коммуналки.

Право на 100% скидку на оплату коммуналки, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в селах.

Кто может получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг

Воспользоваться льготой на оплату коммуналки имеют право бывшие:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Членам семьи льготника указанная скидка не предоставляется.

Но есть еще одно условие – скидку на оплату коммунальных услуг получат только те украинцы, уровень финансового обеспечения которых недостаточен.

В Пенсионном фонде отмечают, что льгота предоставляется только в том случае, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превысил величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. По состоянию на 2023 год это 3 760 гривен. Льгота предоставляется на 12 месяцев с месяца возникновения такого права.

Что нужно для получения скидки на оплату коммуналки

Чтобы получить скидку на оплату коммуналки, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично или онлайн. Также подать заявление на получение льготы можно и приложении “Дія”.

Кроме заявления, для оформления скидки нужно предоставить:

трудовую книжку или справку, которая подтверждает работу по указанным специальностям в сельской местности;

справка о месте проживания/регистрации в сельской местности;

удостоверение личности.