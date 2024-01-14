Пенсионерам предоставят 100% скидку на оплату коммуналки: кто попал в список

Оплата коммунальных услуг, особенно зимой, забирает значительную часть бюджета. И это у работающих людей. Но что говорить о пенсионерах, получающих минимальную пенсию. Иногда ее даже не хватает на оплату коммуналки.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может получить 100% скидку на оплату коммуналки.
Право на 100% скидку на оплату коммуналки, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в селах.
Кто может получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг
Воспользоваться льготой на оплату коммуналки имеют право бывшие:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Членам семьи льготника указанная скидка не предоставляется.
Но есть еще одно условие – скидку на оплату коммунальных услуг получат только те украинцы, уровень финансового обеспечения которых недостаточен.
В Пенсионном фонде отмечают, что льгота предоставляется только в том случае, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превысил величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. По состоянию на 2023 год это 3 760 гривен. Льгота предоставляется на 12 месяцев с месяца возникновения такого права.
Что нужно для получения скидки на оплату коммуналки
Чтобы получить скидку на оплату коммуналки, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично или онлайн. Также подать заявление на получение льготы можно и приложении “Дія”.
Кроме заявления, для оформления скидки нужно предоставить:
- трудовую книжку или справку, которая подтверждает работу по указанным специальностям в сельской местности;
- справка о месте проживания/регистрации в сельской местности;
- удостоверение личности.
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