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Пенсионерам предоставят 100% скидку на оплату коммуналки: кто попал в список

15.01.2024

Оплата коммунальных услуг, особенно зимой, забирает значительную часть бюджета. И это у работающих людей. Но что говорить о пенсионерах, получающих минимальную пенсию. Иногда ее даже не хватает на оплату коммуналки. 

В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто может получить 100% скидку на оплату коммуналки. 

Право на 100% скидку на оплату коммуналки, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в селах.

Кто может получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг

Воспользоваться льготой на оплату коммуналки имеют право бывшие:

  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры. 

Членам семьи льготника указанная скидка не предоставляется. 

Но есть еще одно условие – скидку на оплату коммунальных услуг получат только те украинцы, уровень финансового обеспечения которых недостаточен. 

В Пенсионном фонде отмечают, что льгота предоставляется только в том случае, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превысил величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. По состоянию на 2023 год это 3 760 гривен. Льгота предоставляется на 12 месяцев с месяца возникновения такого права. 

Что нужно для получения скидки на оплату коммуналки

Чтобы получить скидку на оплату коммуналки, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно лично или онлайн. Также подать заявление на получение льготы можно и приложении “Дія”. 

Кроме заявления, для оформления скидки нужно предоставить:

  • трудовую книжку или справку, которая подтверждает работу по указанным специальностям в сельской местности;
  • справка о месте проживания/регистрации в сельской местности;
  • удостоверение личности.

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15.01.2024
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