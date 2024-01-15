Стосується всіх військовозобов’язаних: в ТЦК розповіли чому повісток можна не чекати

У військкоматі закликають “не ховатися за спинами” захисників та не створювати “штучного ажіотажу”. В Територіальному центрі комплектування нагадали про повноваження представників військкомату в умовах воєнного стану.

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціального захисту висловив свою думку щодо вручення повісток “всіма способами”. Про це стало відомо з поста пресслужби в соцмережах.

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У військкоматі зазначають, що в Україні вже майже два роки триває загальна мобілізація населення. В пресслужбі запевняють, що військовозобов’язані громадяни “з низькою якістю” виконують свої обов’язки. Саме тому військові змушені сповіщати таких осіб “всіма способами”, які забезпечать достатнє охоплення.

В ТЦК нагадали, що відповідно до Конституції громадяни України повинні захищати свою країну.

Щодо повноважень військкоматі, то в умовах воєнного стану командування може:

встановлювати особливий режим виїзду та в’їзду;

обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;

обмежувати рух транспорту;

перевіряти документи;

проводити огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Також ТЦК можуть викликати людей для перевірки облікових даних. При цьому його місце реєстрації та проживання тут значення не має.

В Одеському ТЦК закликають “свідомих” українців “не створювати штучного ажіотажу” та не шукати способів ухилення від мобілізації. Тим “хто ховається за спинами” військових варто приєднатися до захисників та направити зусилля на перемогу.

В пресслужбі наголосили, що приєднатися до лав ЗСУ можна самостійно, зовсім не варто чекати повістку.

А тим часом готують нову версію законопроєкту про мобілізацію. Вже найближчим часом документ буде готовий та переданий в Верховну Раду на розгляд народним депутатам. Очікується, що законопроєкт буде розглянуто досить швидко, адже більшість пунктів, що суперечать Конституції України прибрали.