Мартовская индексация пенсий: кто будет получать на 1000 гривен больше

В марте 2024 года в Украине пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. В Министерстве социальной политики уже подтвердили планы провести перерасчет. Сейчас известно, что прибавку в размере тысяча гривен получат украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 7 692 гривен. Однако речь идет о “чистой” пенсии, то есть без учета надбавок за возраст, стаж и других.

Будет ли индексация

На днях глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в ее ведомстве не рассматривают вариантов переноса индексации. В Минсоцполитики планируют выполнить все стандарты, запланированные на текущий год. Несмотря на то, что в Украине продолжается война, а бюджете значительный дефицит, индексацию проведут в указанные сроки.

Как вырастут пенсии уже этой весной

Индексация пенсий запланирована на март 2024 года. Раньше ее провести не получится, поскольку данные статистики поступают не раньше февраля. Без статистики подсчитать точный размер индексации не получится. По формуле процент индексации считают так:

50% инфляции за 2023 год + 50% среднего роста зарплаты (с учетом показателей последних трех лет)

Точный размер надбавки сейчас назвать сложно. В Минсоце говорят что будет рост на примерно 13%. Но это не значит, что пенсии вырастут именно на обещанные 3%. Размер прибавки зависит от многих факторов.

Повышают “голую” пенсию. То есть размер выплаты, который получился после расчета по формуле. Размер пенсии по формуле обычно меньше, чем фактическая выплата. Так, в Украине пенсии увеличивают и по возрастным категориям, и за годы стажа сверх нормы. Поэтому, вероятно, украинцы получат около 7%, вместо ожидаемых 13%.

Не будет повышать пенсии, которые не успели “устареть”. Индексация нужна для осовременивания пенсий, назначенных много лет назад. Украинцы, которые получили пенсии несколько лет назад, останутся без прибавки, или она не будет превышать несколько десятков гривен.