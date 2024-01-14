Березнева індексація пенсій: хто отримуватиме на 1000 гривень більше

У березні 2024 року в Україні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. В Міністерстві соціальної політики вже підтвердили плани провести перерахунок. Зараз відомо, що надбавку у розмірі тисяча гривень отримають українці, які зараз отримують пенсію у розмірі 7 692 гривень. Однак мова йде про “чисту” пенсію, тобто без врахування надбавок за вік, стаж та інших.

Чи буде індексація

Днями очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в її відомстві не розглядають варіантів перенесення індексації. В Мінсоці планують виконати всі стандарти, що заплановані на поточний рік. Попри те, що в Україні триває війна, а бюджеті значний дефіцит, індексацію проведуть в зазначені терміни.

Як зростуть пенсії вже цієї весни

Індексація пенсій запланована на березень 2024 року. Раніше її провести не вийде, оскільки дані статистики надходять не раніше лютого. Без статистики підрахувати точний розмір індексації не вийде. За формулою відсоток індексації рахують так:

50% інфляції за 2023 рік + 50% середнього зростання зарплати (з урахуванням показників останніх трьох років)

Точний розмір надбавки зараз назвати складно. В Мінсоці говорять що буде зростання на приблизно 13%. Але це не означає, що пенсії зростуть саме на обіцяні 3%. Розмір надбавки залежить від багатьох факторів.

Підвищують “голу” пенсію. Тобто розмір виплати, який вийшов після розрахунку за формулою. Розмір пенсії за формулою зазвичай менший, ніж фактична виплата. Так, в Україні пенсії збільшують і за віковими категоріями, і за роки стажу понад норму. Тож, ймовірно, українці отримають близько 7%, замість очікуваних 13%.

Не буде підвищувати пенсії, які не встигли “застаріти”. Індексація потрібна для осучаснення пенсій, призначених багато років тому. Українці, які отримали пенсії кілька років тому, залишаться без надбавки, або вона не перевищуватиме кілька десятків гривень.