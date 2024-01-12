В мережі з’явився рецепт дуже смачного, корисного, а головне бюджетного салату

Після зимових свят організм так і просить потішити його чимось корисним та не менше смачним. А ще без великого навантаження на гаманець, адже після Нового року та Різдва, бюджет багатьох українців сильно просів. Так от, маємо для вас саме такий рецепт салату, який пасуватиме до більшості гарнірів чи м’яса. Інгредієнтів мало і всі вони коштують дуже доступно, а процес приготування швидкий і неймовірно простий.

Головний інгредієнт — червоний буряк

Для приготування салату нам знадобиться буряк, цибуля та лимонний сік (ніякого майонезу та інших шкідливостей).

Отож, процес приготування:

Виберіть два червоних буряки середнього розміру, відваріть їх та потріть на грубій терці або ж такій, як для корейської моркви. Також беремо дві невеликі цибулі, нарізаємо їх дрібними кубиками та обсмажуємо на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Змішуємо буряк з цибулею. Заправляємо салат двома столовими ложками лимонного соку. Додаємо сіль та перець до свого смаку.

Цей чудовий салатик підійде як для легкого сніданку в сумі з яйцем пашот, так і для вечері з м’ясом і гарніром.

Користь червоного буряка

Червоний буряк — це джерело поживних вітамінів та мікроелементів. Його рекомендують їсти як дітям, так і дорослим. Він містить багато клітковими, яка своєю чергою є неймовірно корисною для травлення, підтримує правильну мікрофлору кишківника та чинить профілактику закрепів.

Овоч містить багато вітамінів, зокрема А, С і В. А також такі мікроелементи, як йод, фолієву кислоту, марганець, калій залізо та багато інших компонентів, які є життєво необхідними для здорового функціонування нашого організму.

Окрім цього, бонусом є ще й низька калорійність буряка, всього 43 калорії на 100 грамів продукту, що сильно потішить тих, хто хоче скинути пару зайвих кілограмів і при цьому не обмежувати себе у смачній їжі.