В сети появился рецепт вкуснейшего, полезного, а главное бюджетного салата

После зимних праздников организм так и просит порадовать его чем-нибудь полезным и не менее вкусным. А еще без большой нагрузки на кошелек, ведь после Нового года и Рождества бюджет многих украинцев сильно просел. Так вот, для вас есть именно такой рецепт салата, который будет подходить к большинству гарниров или мяса. Ингредиентов мало и все они стоят очень доступно, а процесс приготовления быстр и невероятно прост.

Главный ингредиент – красная свекла

Для приготовления салата нам понадобится свекла, лук и лимонный сок (никакого майонеза и других вредностей).

Итак, процесс приготовления:

Выберите два красных буряка среднего размера, отварите их и потрите на грубой терке или такой, как для корейской моркови. Также берём два небольших лука, нарезаем их мелкими кубиками и обжариваем на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Смешиваем свеклу с луком. Заправляем салат двумя столовыми ложками лимонного сока. Добавляем соль и перец по вкусу.

Этот замечательный салатик подойдет как для легкого завтрака в сумме с яйцом пашот, так и для ужина с мясом и гарниром.

Польза красной свеклы

Красная свекла – это источник питательных витаминов и микроэлементов. Ее рекомендуют есть как детям, так и взрослым. Она содержит много клетчатки, которая в свою очередь невероятно полезна для пищеварения, поддерживает правильную микрофлору кишечника и делает профилактику запоров.

Овощ содержит много витаминов, в частности А, С и В. А также такие микроэлементы, как йод, фолиевая кислота, марганец, калий железо и многие другие компоненты, которые жизненно необходимы для здорового функционирования нашего организма.

Кроме этого, бонусом является еще и низкая калорийность свеклы, всего 43 калории на 100 грамм продукта, что сильно порадует тех, кто хочет сбросить пару лишних килограммов и при этом не ограничивать себя во вкусной еде.