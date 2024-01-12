1000 гривен сверху: украинцам пересчитают платежки за газ

Сегодня украинцы оплачивают газ, доставку газа, воду, электроэнергию и вывоз мусора. Это базовые тарифы, уплачиваемые львиной долей населения. Однако с 2024 года это изменится и прибавится еще один обязательный тариф. Касается он газа, и теперь платежек за газ будет целых три. Называется новый тариф “Содержание внутридомовых систем”. Его будут рассчитывать сразу на весь год и будут делить между всеми квартирами многоквартирного дома. Какая сумма придет жильцам того или иного дома – неизвестно. Все зависит от региона, количества квартир и состояния внутридомовых систем. Некоторые могут заплатить всего 40 гривен, тогда как жители другой квартиры получат счет на 1500 грн.

О новом тарифе уже сообщили большинство облгазов

Первой о новом тарифе сообщила компания “Газсети”, принадлежащая Нафтогазу. Эта компания обслуживает потребителей во многих областях Украины: в частности в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

Стоимость тарифа рассчитывается сразу на год, а иногда и на два-три года. Все зависит от того, в каком состоянии внутридомовые сети и системы по которым поставляется газ в квартиры.

“Так называемая третья платежка за пользование газом не будет регулярной. Кроме того, получат ее только жильцы многоквартирных домов. Счет за проведение технического обслуживания будет выставляться в течение 10 дней после проведения соответствующих работ. В зависимости от возраста и износа газопроводов их техническое обслуживание будет проводиться один раз в 3-5 лет“, – сообщают в “Полтавагазе”.

Какие примерно суммы будут?

Сумы можно узнать на сайтах некоторых облгазов. Впоследствии эту информацию опубликуют все. К примеру, жители двухэтажного дома в Александрии должны оплатить по 1475 гривен с каждой квартиры. В то время как по этой же улице жильцы многоквартирного панельного дома должны заплатить всего по 95 гривен.