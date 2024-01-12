1000 гривень зверху: українцям перерахують платіжки за газ

Наразі українці оплачують газ, доставку газу, воду, електроенергію та вивіз сміття. Це базові тарифи, які сплачує левова частка населення. Однак з 2024 року це зміниться, й добавиться ще один обов’язковий тариф. Стосуватиметься він газу, тож тепер платіжок за газ буде аж три. Називається новий тариф “Утримання внутрішньодомових систем). Його розраховуватимуть відразу на весь рік, та ділитимуть між всіма квартирами багатоквартирного будинку. Яка сума прийде мешканцям того чи іншого будинку — невідомо. Все залежить від регіону, кількості квартир та стану внутрішньодомових систем. Дехто може заплатити всього 40 гривень, тоді як мешканці іншої квартири отримають рахунок на 1500 тисячі.

Про новий тариф вже повідомил и більшість облгазів

Першою про новий тариф повідомила компанія “Газмережі”, яка належить Нафтогазу. Ця компанія до слова обслуговує споживачів у багатьох областях України: зокрема в Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Київській, Житомирській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Волинській, Чернігівській, Закарпатській, Тернопільській, Запорізькій областях.

Вартість тарифу розраховується одразу на рік, а інколи й на два три роки. Все залежить від того у якому стані внутрішньодомові мережі та системи по яких постачається газ до квартир.

“Так звана третя платіжка за користування газом не буде регулярною. Крім того, отримають її лише мешканці багатоквартирних будинків. Рахунок за проведення технічного обслуговування виставлятиметься протягом 10 днів після проведення відповідних робіт. Залежно від віку та зносу газопроводів їх технічне обслуговування проводитиметься один раз на 3-5 років“, – повідомляють у “Полтавагазі”.

Які приблизно суми будуть?

Суми можна дізнатися на сайтах деяких облгазів. Згодом цю інформацію опублікують всі. Наприклад, мешканці двоповерхового будинку в Олександрії повинні сплатити по 1475 гривень з кожної квартири. Тоді як по цій же вулиці мешканці багатоквартирного панельного дому повинні заплатити всього по 95 гривень.