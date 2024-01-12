У каждого они есть: эксперты назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Казалось бы, чтобы сохранить любой продукт подольше свежим, его нужно поместить в холодильник. Однако это правило действует отнюдь не со всеми продуктами. Есть такие, которым напротив низкая температура противопоказана. Они скорее портятся, теряют вкусовые свойства, или же становятся и вовсе опасными для здоровья. Предлагаем ознакомиться с этим списком.

12 продуктов, не любящих холода

Оказывается, есть двенадцать продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике. И что-то из этого списка вы обязательно так хранили.

Хлеб. В холодильнике он начинает черстветь еще быстрее. Исключение — заморозить его в морозилке, упаковав в специальную бумагу. Картофель. Батат, а так же картофель лучше хранить в каком-то амбаре или другом темном месте, но не в холодильнике. При слишком низких температурах этот овощ становится более твердым и сладковатым. Помидоры. Этот овощ можно хранить в холодильнике, если он изрядно созрел. Зеленые помидоры просто испортятся, а зрелые потеряют запах и вкус. Мед. Он на холоде кристаллизуется. Авокадо. Всё идентично, как и с помидорами. Арбуз, а особенно целый. Лучше всего его хранить прямо в сухом помещении куда не попадает солнечный свет. Так же следует поступать и с разрезанным арбузом, просто обернув его пленкой. Чеснок. Он на холоде делается резиновым и становится склонным к образованию плесени. Клубника. Та же история, что с авокадо и помидорами. Ягоды просто потеряют вкус и аромат. Лук. В холодильнике она может покрыться плесенью и изменить свои вкусовые свойства. Свежая зелень. Теряет вкус, аромат и скорее увядает. Бананы. Их можно поместить в холодильник, только если скорлупа уже почернела, а вы еще не планируете их есть. Шоколад. Во-первых, он впитывает запахи других продуктов, во-вторых, может терять свой насыщенный вкус.

Все это лучше хранить при комнатной температуре или просто в каком-то прохладном, сухом и темном месте.