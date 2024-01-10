З січня за газ приходитиме три платіжки: у Нафтогазі детально розповіли про новоспечений тариф

Наразі українці сплачують за газ та за його розподіл, тобто оплачують дві окремі платіжки. Тепер до них додасться ще одна — третя. Тариф називатиметься “Утримання внутрішньодомових систем”. Цей тариф розраховуватиметься індивідуально в залежності від багатьох факторів: постачальника газу, регіону, кількості квартир у будинку, стану наявного обладнання тощо. Для прикладу, компанія “Газмережі”, яка є дочірньою компанією “Нафтогазу” вже повідомила, що її клієнти платитимуть за цей тариф від 108 до 959 гривень на рік. І такі цифри переважатимуть у більшості регіонів.

Детальніше про тариф

Цей тариф повинен покривати витрати, які компанії несуть за обслуговування внутрішньо домових мереж. В це обслуговування входитиме: огляд газопроводу, перевірка на щільність, випробовування тиском, огляд всього газового обладнання, обслуговування запірних пристроїв тощо.

Справність всіх цих систем дуже важлива та необхідна для регулярної й головне безпечної подачі газу.

Станом на сьогодні майже всі оператори вже опублікували на своїх сайтах вартість цього тарифу, а також графіки, коли та у якому будинку буде проводитися технічне обслуговування.

Розцінки справді відрізняються, наведемо три приклади, різних будинків, та суми, які платитимуть їх мешканці.

Наприклад, у місті Біла Церква мешканці будинку за адресою бульвар Олександрійський 75/25 повинні заплатити за обслуговування по 103 гривні (за весь рік). А от мешканці цього ж міста і цієї вулиці, але будинку 31/33, повинні заплатити по 729 гривень. Розмір абонплати сильно залежить від кількості квартир в домі, адже загальна сума ділиться на всіх.

Для прикладу, в Полтаві обслуговування будинку на 36 квартир оцінили у 5600 гривень на рік. Тобто кожна квартира повинна сплатити по 155,5 гривень одним платежем, або ж платити по кілька гривень щомісяця.