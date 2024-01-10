С января за газ будет приходить три платежки: в Нафтогазе подробно рассказали о новоиспеченном тарифе

Сейчас украинцы платят за газ и его распределение, то есть оплачивают две отдельные платежки. Теперь к ним прибавится еще одна – третья. Тариф будет называться “Содержание внутридомовых систем”. Этот тариф будет рассчитываться индивидуально в зависимости от многих факторов: поставщика газа, региона, количества квартир в доме, состояния оборудования и т.д. К примеру, компания “Газсети”, которая является дочерней компанией “Нафтогаза”, уже сообщила, что ее клиенты будут платить за этот тариф от 108 до 959 гривен в год. И такие цифры будут преобладать в большинстве регионов.

Подробнее о тарифе

Этот тариф должен покрывать расходы, которые компании несут за обслуживание внутридомовых сетей. В это обслуживание будет входить осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание давлением, осмотр всего газового оборудования, обслуживание запорных устройств и т.д.

Исправность всех этих систем очень важна и необходима для регулярной и главной безопасной подачи газа.

На сегодня почти все операторы уже опубликовали на своих сайтах стоимость этого тарифа, а также графики, когда и в каком доме будет проводиться техническое обслуживание.

Расценки действительно отличаются, приведем три примера разных домов и суммы, которые будут платить их жильцы.

К примеру, в городе Белая Церковь жители дома по адресу бульвар Александрийский 75/25 должны заплатить за обслуживание по 103 гривны (за весь год). А вот жители этого же города и этой улицы, но дома 31/33 должны заплатить по 729 гривен. Размер абонплаты сильно зависит от количества квартир в доме, ведь общая сумма делится на всех.

Например, в Полтаве обслуживание дома на 36 квартир оценили в 5600 гривен в год. То есть каждая квартира должна оплатить по 155,5 гривны одним платежом, или платить по несколько гривен ежемесячно.