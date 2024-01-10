Худший выбор для отношений: астрологи назвали 3 худших мужчины среди знаков зодиака

Астрологи рассказали, кто из зодиакального круга является худшим среди мужчин. В этом списке есть – Овен, Близнецы и Козерог. Рассказываем, в чем особенность каждого из знаков.

Овен

Астрологи убеждены, что общаться с мужчинами, родившимися под знаком Овна, бывают невыносимыми. Они способны разозлить кого угодно. В браке под “горячую руку” обычно попадает женщина или дети.

Женщина сначала будет считать, что встретила настоящего принца. Однако его маска спадет в самый неожиданный момент. Овен не захочет показывать свою истинную суть. Сразу после периода романтических отношений мужчина заявит, что ему надоела семейная жизнь.

Близнецы

Уроженцы этого знака очень яркие и харизматичные от природы. Однако это лишь одна сторона медали. У них двойная суть, и если женщина не стояла перед шармом Близнецов, то должна быть готова к тому, что в любой момент мужчину нужно будет отпустить.

Близнецы очень свободолюбивы и не хотят сидеть на одном месте. Однако это закончится тем, что мужчина будет изменять или покинет семью ради новой женщины.

Козерог

Представители знака думают о семье только в конце своей жизни. Они уделяют все время работе и развлечениям, поэтому вторая половинка точно не будет получать подарки, а тем более внимание.

Жене не будет хватать терпения и общения, потому что в душе Козероги настоящие перфекционисты. Они постоянно упрекают близких людей, считают их недостаточно идеальными. Такие мужчины стремятся командовать, поэтому устанавливают свои правила не только на работе, но и дома.

Однако всегда есть исключения из правил. Поэтому не стоит отталкивать мужчину, если он родился под одним из трех знаков, описанных в этом материале. Дайте ему шанс, но никогда слепо не доверяйте, прислушивайтесь к своей интуиции.