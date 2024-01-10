ТЦК штрафуют украинцев на 17 000 гривен: адвокат объяснил, правомерны ли такие действия

Адвокат объяснила, насколько правомерны штрафы от Территориальных центров комплектования.

В сети появилась информация о том, что ТЦК начали выписывать украинцам штрафы в сумме от 17 тысяч гривен из-за нарушений в их документах. В чем на самом деле причина штрафов – подробно рассказала адвокат.

Детали

По словам адвоката, Территориальные центры комплектования выписывают штрафы в размере 17 тысяч гривен за ламинирование приписного. Она объяснила, насколько такие штрафы являются правомерными и можно ли этому противодействовать.

Однако после того, как было высказано несогласие в письменном виде военнообязанным, а также со ссылкой на статью 211 где указано, что при повреждении, потере или отсутствии документов – предусмотрен штраф в размере от 510 до 850 гривен. Поэтому штраф в размере 17 тысяч гривен является абсолютно безосновательным.

Поэтому адвокат советует украинцам следующее:

выражать свое несогласие относительно постановления о штрафе;

не подписывать никаких документов в ТЦК без присутствия адвоката;

не стесняться обжаловать решение ТЦК в суде.

Что еще нужно знать

Также адвокат отмечает, что ни в коем случае не стоит ламинировать свои документы, чтобы избежать штрафа не только от Территориальных центров комплектации и социальной поддержки.

Особенно внимательным следует быть с военно-учетными документами. Поскольку они считаются недействительными после ламинирования. И за это нарушение придется уплатить штраф. При этом достаточно открыть нормативно правовые документы, чтобы узнать сумму штрафа. Наказание за ламинирование документов предусматривает штраф в размере от 510 до 850 гривен, но никак не 17 тысяч гривен.

Напомним, что 9 января Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект о мобилизации. Однако стало известно, что его рассмотрение откладывается, поскольку законопроект должны рассмотреть на заседании комитета национальной безопасности. Когда его рассмотрят пока неизвестно, но точно в ближайшее время.