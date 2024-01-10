ТЦК дозволять перевіряти особисті речі та документи українців: адвокат пояснила що це означає

Українців повідомили про безпрецедентне розширення повноважень. Це найсуттєвіші зміни від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Нещодавно стало відомо про те, що на території двох громад було оголошено про додаткові мірі воєнного стану. Мова йде про обмеження руху, перевірку документів та особистих речей. Адвокат Марина Бехало розповіла, чи правомірні такі дії представників ТЦК.

Де запроваджують такі заходи

На території Синельниківської міської ради та Новоолександрівської громади Дніпровського району було видано наказ про посилення мобілізаційних заходів. Відповідну інформацію було опубліковано на офіційних сайтах місцевих органів влади.

Таким чином ТЦК зможуть:

обмежувати режим в’їзду та виїзду із цих територій;

перевіряти документи громадян;

оглядати особисті речі.

Адвокат, Марина Бекало прокоментувала ці накази та пояснила, наскільки це законно, якщо такі дії будуть здійснювати представники ТЦК, а не поліція.

Що каже адвокат

Адвокат зазначила, що запровадження таких санкцій під час воєнного стану можливе, однак самостійно представники ТЦК не можуть здійснювати такі заходи. Адже це не входить в їх повноваження.

Відповідно, обмеження пересування, перевірка документів та особистих речей можливі за умови, що це будуть здійснювати вповноважені органи.

Тобто здійснювати перевірку документів, а тим більше особистих речей, може лише Нацполіція, Нацгвардія, Прикордонники та митники, а ще, представники ЗСУ, які мають бути визначені наказом коменданта.

Крім того, вповноважені органи не можуть перевіряти документ у будь-кого. Для цього потрібні підстави, встановлені постановою Кабміну від 25 лютого 2022 року №154.

До цих підстав належать:

зовнішні ознаки особистості того, що особа перебуває у розшуку;

якщо є підозра, що особа має на меті здійснення правопорушення;

особа перебуває на місці злочину;

має зброю, боєприпаси або наркотичні речовини;

порушує заборони на певній території.